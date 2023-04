In Röthenbach eskalierte auf einem Parkplatz ein Streit zwischen zwei Männern.

Wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz mitteilte, gerieten am Dienstagmittag (04. April 2023) ein 37-Jähriger und ein 55-jähriger Mann auf einem Parkplatz in der Grabenstraße in Röthenbach in Streit.

Fahrer schlugen sich gegenseitig die Heckscheiben ein

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Anlass wohl das Parkverhalten. Die anfänglich verbale Meinungsverschiedenheit wurde schließlich handfest. Die beiden Männer schlugen jeweils die Heckscheibe des Autos des Kontrahenten ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09123/9407-0, zu melden.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild