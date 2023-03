Großes Glück hatte am Dienstagvormittag (28. März 2023) ein 23-jähriger Bauarbeiter auf der A3. Als er seiner Arbeit nachging und Betongleitwände zur Baustelle transportierte, kam es zu einem Unfall.

Wie die Polizeiinspektion Feucht berichtet, war ein 56-jähriger Kraftfahrer aus Hessen mit seinem Lastwagen von der A9 auf die A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Als er nach dem Kreuz Nürnberg im Baustellenbereich den linken Fahrstreifen befuhr, vergaß er offenbar zu blinken: Plötzlich wechselte er auf die mittlere Fahrspur und stieß mit dem Auto eines 51-jährigen Thüringers zusammen.

Zusammenstoß auf A3 bei Röthenbach: Bauarbeiter entkommt brenzliger Situation nur knapp

Dieser drehte sich danach mit seinem Wagen nach links und wurde in einen weiteren Lastwagen geschoben, der am Fahrbahnrand stand - direkt daneben befand sich der Baustellenmitarbeiter. Er bekam die Situation rechtzeitig mit und konnte sich noch in Sicherheit bringen.

Zwar blieben bei dem Vorfall alle Beteiligten unverletzt, das Auto sowie der Lkw waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schwaig, Fischbach, Röthenbach und Nürnberg: Sie waren für die Verkehrsabsicherung, die Brandverhütung sowie für die Reinigung der Unfallstelle zuständig.

Vorschaubild: © bayern-reporter_com / pixabay.com