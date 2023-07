Roßtal: Schwerer Verkehrsunfall auf der B14 bei Buchschwabach

Am Dienstagnachmittag (25.07.2023) ereignete sich auf der B14 im Bereich des Roßtaler Gemeindeteils Buchschwabach (Lkrs. Fürth) ein schwerer Verkehrsunfall. Beim Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge erlitten die beiden Fahrer schwere Verletzungen.

Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr gegen 14:45 Uhr mit einem VW Passat auf der B14 von Buchschwabach in Richtung Großweismannsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug kurz nach dem Ortsausgang in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Ford Transit zusammen. Durch die Wucht der Kollision erlitten sowohl der 56-jährige Fahrer des VW als auch der 36-jährige Fahrer des Ford Transit schwere Verletzungen. Die beiden Männer wurden vom Rettungsdienst umgehend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Derzeit führen Beamte der Verkehrspolizei die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden sie bei den Unfallermittlungen von einem Sachverständigen unterstützt. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei auch die beiden stark beschädigten Unfallfahrzeuge sicher. Aktuell sperren Einsatzkräfte der Feuerwehren Buchschwabach und Roßtal den betroffenen Streckenabschnitt der B14 ab. Die Sperrung wird voraussichtlich bis mindestens 18:00 Uhr aufrechterhalten bleiben.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell