Das Hauptzollamt Nürnberg mit seinen rund 600 Zöllnerinnen und Zöllnern hat im Jahr 2022 über 3,1 Milliarden Euro eingenommen, wie aus der aktuellen Jahresbilanz hervorgeht. Dies stelle aufgrund des Corona-Nachholeffekts eine deutliche Steigerung zum Vorjahr mit 2,5 Milliarden Euro dar. Zu der Summe zählt auch der Wert etlicher Schmuggelwaren, die die Einsatzkräfte beschlagnahmt haben. Dabei stießen sie auch auf kuriose und auffällig große Gegenstände.

Hauptsächlich auf Autobahnen und Bundesstraßen ist die Kontrolleinheit Verkehrswege unterwegs, die im vergangenen Jahr über 7000 Personen und 4100 Beförderungsmittel überprüft hat. Am Flughafen Nürnberg fanden die Zollmitarbeiter im Reisegepäck unter anderem Zigaretten, Waffen und eine vielfältige Mischung an Drogen von Haschisch bis Kokain. Allein in den Sommerferien wurden wegen des Einfuhrschmuggels von Goldschmuck im Gesamtwert von 200.000 Euro 54 Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet, wie das Hauptzollamt mitteilt.

Schmuggelgut beschlagnahmt: Nürnberger Zollamt stellt Jahresbilanz für 2022 vor

Auf den Straßen und Schienen, am Flughafen und in Paketverteilerzentren konnten durch die Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Nürnberg unter anderem insgesamt über 675.000 Stück geschmuggelte Zigaretten, über 330 Kilogramm unversteuerter (Wasserpfeifen-)Tabak sowie diverse Drogen, Arzneimittel, Waffen und auch illegales Feuerwerk aus dem Verkehr gezogen werden. Eher ungewöhnliches Schmuggelgut waren zum Beispiel auch ein Bett, ein Hydraulikhammer, Baggerschaufeln und Autoteile.

Von den Zollämtern und den Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Nürnberg wurden bei der Einfuhr rund 45.000 gefälschte Markenartikel sichergestellt - die Originale wären über 7,6 Millionen Euro wert gewesen. Knapp 2300 gefälschte Taschen unterschiedlicher bekannter Luxusmarkenhersteller wurden allein beim Nürnberger Zollamt Hafen in einer Frachtsendung aus der Türkei sichergestellt.

"Für Fälschungen gibt es garantiert keine Garantie, da die anonymen Hersteller für ihre Produkte natürlich keine Haftung und keine Verantwortung übernehmen. Im schlimmsten Fall können solche Waren zur Gefahr für Leib und Leben werden", erklärt Sabine Heise vom Nürnberger Zollamt.

Am einnahmestärksten fielen erneut die Einfuhrumsatzsteuer mit 2,2 Milliarden Euro und die Verbrauchsteuern mit rund 220 Millionen Euro aus. Die Verbrauchsteuern gliedern sich in Stromsteuer (143 Millionen Euro), Energiesteuer (60 Millionen Euro), Steuern auf Alkohol, Tabak, Schaumwein und Kaffee (rund 10 Millionen Euro) und Biersteuer (7 Millionen Euro), die fast ausschließlich dem Bundeshaushalt zufließen. Aus knapp 180 Betriebsprüfungen in den unterschiedlichsten Branchen ergaben sich zusätzlich Nachforderungen in Millionenhöhe. Auch 223 Millionen Euro Kfz-Steuer nahm das Hauptzollamt Nürnberg 2022 ein.

Von Gastro bis Fitness: Betriebe werden auf Schwarzarbeit kontrolliert

Das Hauptzollamt Nürnberg mit seinen vier Zollämtern und einem Standort in Weißenburg hat 16,4 Millionen Warenpositionen zur Einfuhr und zur Ausfuhr abgefertigt. Darunter waren viele elektrische Geräte, die den Vorschriften zur Produktsicherheit nicht entsprachen und aus dem Verkehr gezogen wurden.

2022 hat die Nürnberger Finanzkontrolle Schwarzarbeit zudem knapp 1100 Prüfungen bei Arbeitgebern durchgeführt und weit über 6000 Arbeitnehmende nach ihren Arbeitsbedingungen befragt. Erneut standen die besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen - wie die Bauwirtschaft, die Gastronomie und der Bereich Spedition, Transport und Logistik - im Fokus bundesweiter Schwerpunktprüfungen. Aber auch Spielotheken, Friseure und Fitnessstudios in der Region nahmen die Nürnberger Zöllner unter die Lupe.

"Die vor Ort erfassten Aussagen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in der Regel erst der Einstieg in tiefergehende erforderliche Geschäftsunterlagenprüfungen, insbesondere der Lohn- und Finanzbuchhaltung. Diese Prüfungen beinhalten die Verknüpfung, den Abgleich und die Analyse von verschiedenen Unterlagen und sind äußerst komplex und teilweise auch langwierig. Hierbei steht der Zoll in engem Informationsaustausch mit anderen Behörden sowie der Rentenversicherung, um gemeinsam gegen Ausbeutung, Leistungsbetrug und Mindestlohnverstöße vorzugehen", so Sabine Heise.