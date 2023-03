Die Bergwacht war im Einsatz: Rettungskräfte sahen sich am Donnerstag (30. März 2023) gleich mit zwei gefährlichen Stürzen im Nürnberger Land konfrontiert.

Bei einem Vorfall ging es um einen 67-jährigen Wanderer, dessen Ausflug nicht gut ausging: In Happurg rutschte dieser auf dem Rückweg vom Hohlen Fels aus und knallte auf einen Stein.

Wanderausflug geht böse aus: Mann rutscht aus und kracht auf einen Stein

Laut Polizeiinspektion Hersbruck zog sich der Mann dadurch leichte bis mittelschwere Verletzungen zu - der 67-Jährige musste zuerst von der Bergwacht ins Tal transportiert werden, danach kam er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Bereits zuvor war es am Nachmittag in der Nähe zu einem Notruf wegen eines Sturzes gekommen - bei diesem fiel eine 17-Jährige in Kirchensittenbach von ihrem Pferd. Ihre Begleiterin handelte schnell und wählte den Notruf: So konnte die verletzte Jugendliche im Wald südlich von Oberkrumbach gefunden werden. Anschließend brachte man sie mit dem Krankenwagen in eine Klinik. Wie und warum es zu dem Unfall kam, ist bislang noch ungeklärt.

Vorschaubild: © Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild