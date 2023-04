Nürnberg: Unbekannter entblößt sich vor Mädchen an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Exhibitionist in Nürnberg: Am späten Sonntagnachmittag (02.04.2023) zeigte sich in Nürnberg-Schafhof ein Unbekannter aus seinem Auto heraus in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17.30 Uhr warteten demnach zwei 13- und 14-jährige Mädchen in der Neumeyerstraße auf den Linienbus. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein Unbekannter in seinem Pkw. Auf Höhe der Bushaltestelle blieb der Mann stehen, öffnete die Autotür und zeigte sein entblößtes Glied. Im Anschluss entfernte sich das Auto in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Männlich

etwa 25 Jahre alt

sehr kurze/rasierte Haare

Der Mann war mit einem schwarzen Unterhemd und einer Jogginghose bekleidet

Bei dem Auto handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen mit einem auffälligen roten Streifen, der waagerecht rund um das Auto verläuft

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer

0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Monkey Business/Adobe Stock (Symbolfoto)