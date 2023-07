Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen hat in Nürnberg zu einem Tauchereinsatz in der Pegnitz geführt.

Eine unbeteiligte Zeugin, die mit ihren Kindern am Sonntagabend (23. Juli 2023) im Bereich der Grünanlagen oberhalb der Sebalder Höfe unterwegs war, teilte um kurz vor 20 Uhr eine Streitigkeit zwischen etwa 20 Jugendlichen mit. Dabei hätte nach Aussagen der Frau einer der beteiligten Teenager eine Schusswaffe gezogen und andere damit bedroht. Ein zweiter Jugendlicher habe außerdem ein Messer in der Hand gehalten.

Taucher finden Softair-Waffe in Pegnitz - Polizei ermittelt gegen Jugendliche in Nürnberg

Die Streifenbesatzungen der Polizei konnten im Rahmen der Fahndung im näheren Umkreis mehrere Gruppen von Jugendlichen ausfindig machen, die der Auseinandersetzung zugeordnet werden konnten. Vereinzelt hätten Mitglieder der Gruppen deshalb versucht, vor der Polizei zu flüchten. Diese wurden allerdings von den Beamten eingeholt und anschließend fixiert, berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken. Lediglich einer der Festgenommenen wehrte sich und verletzte dabei zwei Polizisten leicht. Während sie weiterhin dienstfähig sind, zog sich ein dritter Beamter bei der Verfolgung ebenfalls eine Verletzung zu und ist vorerst nicht mehr dienstfähig.

Da der Jugendliche seine Schusswaffe laut Aussage eines weiteren Zeugen in die Pegnitz geworfen habe, forderten die Polizei zur Unterstützung die Tauchergruppe der Nürnberger Feuerwehr an. Etwa eine halbe Stunde dauerte die Suche der Taucher, bevor sie gegen 22 Uhr in der Pegnitz eine Softair-Waffe entdeckten.

Insgesamt nahmen die Beamten während des Einsatzes die Personalien von 16 Teenagern auf. Die einzelnen Tatbeteiligungen sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ermittelt wird gegen die Beteiligten wegen des Verdachts mehrerer Körperverletzungsdelikte, der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Vorschaubild: © Sebastian Willnow (dpa-Zentralbild)