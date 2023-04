Am frühen Montagmorgen (03. April 2023) entblößte sich ein Mann in der Nürnberger Südstadt. Wie die Polizei bekannt gab, fiel einer Autofahrerin gegen 05.10 Uhr ein Mann in der Gugelstraße auf, der dort mit heruntergelassener Hose stand und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnten den Mann noch vor Ort vorläufig festnehmen. Gegen den 36-Jährigen wurden nun wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung strafrechtliche Schritte eingeleitet.

