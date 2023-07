Am Sonntag (23. Juli 2023) gegen 15.00 Uhr befand sich ein 46-jähriger Mann zusammen mit mehreren Kindern im Bereich des Kettenstegs am Nordufer der Pegnitz. Die beiden wurden unvermittelt von mehrere Metallkügelchen am Oberkörper getroffen und dabei leicht verletzt.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellten am Tatort einige Stahlkugeln sicher. Erste Erkenntnisse ergaben, dass diese mutmaßlich mit einer Art Zwille verschossen worden sein könnten. Die beiden Geschädigten mussten vor Ort nicht medizinisch versorgt werden.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Köperverletzung eingeleitet und bitten nun Zeugen, welchen Personen mit einer Zwille oder einem vergleichbaren Gegenstand aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 21126115 zu melden.

