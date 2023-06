Ein Passant hat im Nürnberger Pegnitzgrund eine grausame Entdeckung gemacht.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken bestätigte, fand ein Fußgänger am Freitagmorgen (02. Juni 2023) gegen 9.15 Uhr den leblosen Körper eines 52-Jährigen abseits des Radwegs an der Nordseite der Pegnitz zwischen dem Fuchsloch und der Kurgartenbrücke auf Höhe des dortigen Sportvereins. Der sofort alarmierte Rettungsdienst leitete vor Ort umgehend Reanimationsmaßnahmen bei dem Mann ein. Diese blieben jedoch erfolglos. Der 52-Jährige verstarb noch am Fundort.

Lebloser Körper an Pegnitzufer gefunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Erste Ermittlungen der Verkehrspolizei Nürnberg ergaben, dass der Mann zwischen 8.00 Uhr und 09.15 Uhr mit seinem Fahrrad aus Nürnberg kommend den Radweg in Fahrtrichtung Fürth befuhr. Noch ist unklar, ob der 52-Jährige aus unbekannter Ursache mit seinem Rad verunfallte oder ob eine medizinische Ursache zugrunde liegt.

Der Radfahrer war mit einer langen, schwarzen Sporthose und einer gelben Radjacke bekleidet. Dazu trug der Mann einen grauen Fahrradhelm und eine Brille. Auffällig ist besonders das schwarze E-Bike des 52-Jährigen, das mit einer neongelben Fahrradtasche bestückt war.

Zur Aufklärung des Unfallgeschehens sind die Beamten auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Die Polizei sucht insbesondere Personen, die den Vorfall selbst beobachtet haben, den Mann zuvor auf seinem Rad fahrend gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Vorschaubild: © Arne Dedert