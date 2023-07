Am Freitag (21. Juli 2023) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann im Stadtteil Langwasser in Nürnberg mehreren Kindern in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Die vier Grundschüler liefen gegen 12.30 Uhr die Annette-Kolb-Straße entlang, als sich ihnen Fahrradfahrer näherte. Die Kinder erkannten, dass der Mann hierbei seine Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil entblößt hatte.

Unbekannter entblößt sich in Nürnberg vor Kindern - Personenbeschreibung:

etwa 50 Jahre alt

dickliche Figur

bekleidet mit kurzer, schwarzer Hose, grau-weißem T-Shirt und einer schwarzen Kopfbedeckung

fuhr auf einem dunkelblauen Fahrrad (älteres Modell)

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die den Vorfall ebenfalls wahrgenommen haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung setzen.

