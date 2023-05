Nürnberg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Gefährliches Rennen: Autofahrer mit 140 km/h innerorts nebeneinander unterwegs

In Nürnberg haben sich ein Mercedes- und ein BMW-Fahrer ein Rennen in der Stadt geliefert. Eine Polizeistreife in Zivil beendete die Aktion.