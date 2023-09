Nürnberg vor 26 Minuten

Kundgebung

Bereits heute Abend: Raddemo auf dem Frankenschnellweg

Autofahrer aufgepasst: In Nürnberg kann es am Nachmittag und im Berufsverkehr bis in den Abend hinein zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei bittet deshalb, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten und die entsprechenden Bereiche weiträumig zu umfahren.