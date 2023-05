+++ Nürnberg: Attacke in Friseursalon - Großeinsatz der Polizei +++

Am Samstagabend (13. Mai 2023) kam es zu einem Großeinsatz in einem Nürnberger Einkaufszentrum am Eberhardshof in Nürnberg, als in einem Friseursalon zwei Männer in Streit gerieten und sich Schnittverletzungen zufügten. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar, ebenso die Identität der Beteiligten. Die Polizei hat die beiden Männer festgesetzt und ermittelt weiterhin. Foto: NEWS5 / Merzbach (NEWS5)