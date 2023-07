Nürnberg: Zahlreiche Autos in der Südstadt zerkratzt - Tatverdächtiger ermittelt

Seit dem 01.06.2023 zerkratzte ein zunächst Unbekannter eine Vielzahl an geparkten Fahrzeugen in der Nürnberger Südstadt. Die Polizei hat nun einen 84-jährigen Tatverdächtigen ermittelt und sucht weitere Geschädigte.

Am 01.06.2023 teilte ein Fahrzeughalter mit, dass ein Unbekannter sein in der Huldstraße abgestelltes Auto beschädigt hat. Das Fahrzeug wies einen Kratzer an der Fahrertür in der Nähe des Türgriffs auf. An den darauffolgenden Tagen häuften sich weitere Taten in der Huldstraße sowie in der Sperberstraße, bei denen der Täter ebenfalls den Lack der jeweiligen Fahrertür zerkratzte. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm die Ermittlungen auf.

Mithilfe operativer Maßnahmen und der Befragung von Zeugen gelang es den Beamten, einen 84-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren. Er steht im Verdacht, mehr als zwei Dutzend Fahrzeuge beschädigt und dadurch einen Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht zu haben.

Inwiefern sich bereits vor dem 01.06.2023 Sachbeschädigungen an abgestellten Autos im Bereich der Huldstraße sowie der Sperberstraße ereignet haben, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Aus diesem Grund bitten die Beamten Geschädigte, die ihr Fahrzeug im Bereich der genannten Straßen abgestellt haben, einen entsprechenden Lackschaden festgestellt und diesen bislang nicht zur Anzeige gebracht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 94820 mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell