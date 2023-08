Nürnberg: Sexueller Übergriff auf Schülerin scheint geklärt - Verdächtiger ermittelt

Ein zunächst Unbekannter belästigte Ende Juli (26.07.2023) im Stadtteil Weiherhaus eine Schülerin durch übergriffiges Verhalten. Jetzt richtet sich der Tatverdacht gegen einen 41-Jährigen.

Zunächst sprach der Tatverdächtige am Nachmittag in einem Bus der Linie 52 ein weiteres junges Mädchen an und äußerte sich ihr gegenüber in schamverletzender Weise. Diese folgte ihm daraufhin in einen Supermarkt in der Radmeisterstraße und filmte ihn dabei mit dem Handy. Im Rahmen der Anzeigeerstattung stellte sich heraus, dass der gleiche Mann teilweise entkleidet auf dem Parkplatz des Supermarktes eine Mitschülerin in unsittlicher Weise belästigt hatte.

Durch die Auswertung des Handyvideos und der Vernehmung weiterer Zeugen geriet der 41-Jährige in den Focus der Kriminalbeamten. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern wurde eingeleitet.

