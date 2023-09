Nürnberg: Radfahrerin kollidierte mit Lkw - Zeugenaufruf

Am Montagnachmittag (04.09.2023) stieß im Nürnberger Norden eine Fahrradfahrerin (25) mit einem Lkw zusammen und verletzte sich dabei schwer. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 15:30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Gehweg des Kleinreuther Wegs stadteinwärts in Richtung Nordring unterwegs. Beim Einfahren in den Nordring touchierte sie hinten rechts einen Lkw dessen Fahrer (36) bei Grün den Kreuzungsbereich des Nordrings in Richtung Bucher Straße durchfuhr. Die Radfahrerin verfing sich im hinteren Radlauf und stürzte. Schwer verletzt kam sie mit dem Rettungsdienst in eine Klinik.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm den Unfall auf und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

