Nürnberg: Radfahrer trat gegen geparkte Pkw und fuhr in Personengruppe - Festnahme

Am Samstagabend (29.04.2023) trat ein Fahrradfahrer im Stadtteil Sebald gegen die Spiegel geparkter Pkw und fuhr anschließend in eine mehrköpfige Personengruppe. Beamte nahmen ihn in Gewahrsam.

Gegen 23:00 Uhr teilten Zeugen mit, dass ein Fahrradfahrer gegen die Außenspiegel zweier geparkter Pkw in der Augustinerstraße getreten hatte. Im Anschluss hieran wäre er gezielt in eine vierköpfige Personengruppe gefahren, die in der Stadt zu Fuß unterwegs war.

Beamte nahmen den 23-Jährigen Radfahrer im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung in der Lorenzer Straße fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten eine Kleinmenge an Marihuana.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Radfahrer zuerst gegen einen geparkten Ferrari getreten und anschließend den Spiegel eines geparkten Porsche umgetreten hatte. Am Porsche entstand Sachschaden von rund 350 Euro.

Wenig später fuhr der 23-Jährige mutmaßlich gezielt in eine Personengruppe, wodurch ein 45-jähriger Mann in Form von Hautabschürfungen leicht verletzt wurde.

Ein Arzt führte in der Dienststelle eine Blutentnahme bei dem erheblich alkoholisierten Beschuldigten (rund 1,7 Promille) durch. Anschließend verbrachten ihn Beamte zur Ausnüchterung in eine Zelle. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Beschuldigten ein.

