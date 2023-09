Nürnberg: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Am Mittwochabend (06.09.2023) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd einen mutmaßlichen Rauschgifthändler in Nürnberg-Langwasser fest. Er hatte kurz zuvor Marihuana an einen anderen Mann verkauft.

Gegen 19:15 Uhr fielen einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd zwei Personen in der Lina-Ammon-Straße auf. Das Verhalten der Männer erweckte den Verdacht eines vorangegangenen Rauschgifthandels. Aus diesem Grund kontrollierten die Beamten die beiden Personen (24 und 27). Bei dem 27-jährigen Mann fanden die Beamten eine Druckverschlusstüte mit augenscheinlichem Marihuana auf. Eine Durchsuchung des 24-Jährigen brachte Marihuana im dreistelligen Grammbereich zum Vorschein. Darüber hinaus stellten die Polizisten bei ihm mehrere Hundert Euro Bargeld sicher.

Bei einer durch den Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen stellten die Beamten mehrere Tausend Euro Bargeld sowie weitere Beweismittel sicher.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell