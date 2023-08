Nürnberg: Motorraddiebstahl misslang - Verdächtige festgenommen

Zwei junge Männer (20 und 26) versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03.08.2023) in der Nürnberger Altstadt ein Motorrad zu stehlen. Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei die beiden Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festzunehmen.

Dem Anwohner waren kurz nach 01:00 Uhr die jungen Männer in der Unteren Wörthstraße aufgefallen, als sich einer von ihnen an einer Yamaha XT 600 zu schaffen machte, während der andere Schmiere stand. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei. Als kurz darauf der Besitzer zu seinem eigentlich in der Oberen Wörthstraße abgestellten Motorrad zurückkehren wollte, stand es bereits nicht mehr an seinem Platz.

Zwischenzeitlich trafen mehre Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ein. Die Yamaha stand beschädigt in der Unteren Wörthstraße, die mutmaßlichen Diebe waren bereits geflüchtet. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort.

Auf Grund der guten Beschreibung des Zeugen konnten die beiden Flüchtigen noch im Rahmen der Fahndung am Hauptbahnhof vorläufig festgenommen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

