Nürnberg: Kleintransporter erfasst E-Scooter-Fahrer - Zeugen gesucht

Im Nürnberger Stadtteil St. Johannis ereignete sich am Sonntagmorgen (16.07.2023) ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines E-Scooters erlitt schwere Verletzungen, als er von einem Kleintransporter erfasst wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer des Kleintransporters gegen 02:30 Uhr den Neutorgraben in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. An der Kreuzung am Vestnertorgraben musste der Kleintransporter bei Rotlicht warten. Als der Fahrer bei Grünlicht anfuhr und beschleunigte, querte ein 25-Jähriger mit seinem E-Scooter den Kreuzungsbereich in Richtung Vestnertorgraben. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Fahrer des Kleintransporters den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 25-jährige Fahrer des E-Scooters erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen im Oberkörper- und Kopfbereich und verlor sein Bewusstsein. Aufgrund seiner Verletzungen musste der junge Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Kleintransporters wurde nicht verletzt.

Die geschätzte Schadenshöhe am Transporter beträgt mehrere Tausend und der Schaden am E-Scooter mehrere Hundert Euro.

Da beim Fahrer des E-Scooters Hinweise für eine Alkoholisierung festgestellt werden konnten, wurde eine ärztliche Blutentnahme angeordnet. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Nürnberg-West geführt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 0 zu melden.

