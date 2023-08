Nürnberg: Jugendlicher Graffitisprayer festgenommen

Am Montagabend (31.07.2023) sprühte ein Jugendlicher ein Graffiti an die Wand eines Parkhauses im Nürnberger Osten. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 19:10 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Gruppe Jugendlicher, die sich auf dem Oberdeck des Parkhauses in der Bessemerstraße aufhielten. Eine der Personen war gerade dabei, ein Graffiti in Form eines Herzens und einer Buchstabenfolge an die dortige Wand zu sprühen.

Die verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost traf die Gruppe vor Ort an und nahm den 15-Jährigen in Gewahrsam um ihn seiner Mutter zu übergeben.

Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Jugendliche muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

