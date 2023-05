Nürnberg: Einbruch in Fahrradgeschäft - Tatverdächtiger festgenommen

Am Freitagmorgen (28.04.2023) brach ein 37-Jähriger in ein Fahrradgeschäft im Nürnberger Westen ein und entwendete hochwertige Fahrräder. Beamte nahmen den Mann im Rahmen der Fahndung fest.

Gegen 06:20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der 37-Jährige die Schaufensterscheibe des Geschäfts am Westtorgraben einwarf, zwei Fahrräder aus dem Laden herausschob und flüchtete. Der Zeuge verständigte die Polizei und machte ein Foto des Einbrechers.

An Hand des Bildes leiteten die Beamten eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Beamte trafen ihn daraufhin wenig später im Bereich der Hallerwiese zu Fuß an. Im näheren Umfeld fanden die Polizisten die beiden zuvor entwendeten Fahrräder, die der 37-Jährige offensichtlich versteckt hatte. Im Rucksack des Beschuldigten wurde zudem eine Smartwatch aufgefunden, die ebenfalls aus dem Einbruch stammt. Zudem führte der Mann in seinem Rucksack einen Bolzenschneider, einen Seitenschneider sowie Handschuhe mit.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten darüber hinaus den Schlüssel eines Fahrradschlosses. Dieser passte zu einem im Nahbereich abgestellten und versperrten Mountainbike, welches nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Wert der im Fahrradgeschäft entwendeten Fahrräder und der Smartwatch liegt bei rund 10.000 Euro. Der 37-Jährige verursachte zudem Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall und zur Herkunft des sichergestellten Mountainbikes übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

