Nürnberg: 24-Jähriger angegriffen und bestohlen - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend (29.08.2023) soll ein bislang Unbekannter einen 24-jährigen Mann in der Nürnberger Südstadt angegriffen und ihm Bargeld entwendet haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der alkoholisierte 24-Jährige war gegen 19:30 Uhr in der Peter-Henlein-Straße unterwegs. Auf Höhe der Comeniusstraße sprach ihn ein unbekannter Mann an und bat um einen Euro. Als der 24-Jährige seinen Geldbeutel herausholte, habe ihn der Unbekannte angegriffen und ihm Bargeld daraus entwendet. Anschließend ergriff der Täter die Flucht in unbekannte Richtung.

Der Flüchtige kann nur vage beschrieben werden: Etwa 170 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den Sachverhalt auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell