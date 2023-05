Nürnberg: 23-Jähriger leistete Widerstand und verletzte mehrere Polizeibeamte

Am Montagvormittag (01.05.2023) erteilten Beamte einem 23-Jährigen im Nürnberger Süden auf Grund einer vorangegangenen Streitigkeit einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach und leistete erheblichen Widerstand.

Gegen 10:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale eine Mitteilung über lärmende Personen vor einem Wohnanwesen in der Schnorrstraße ein.

Vor Ort traf die Streife den späteren Beschuldigten und dessen Begleiter an. Die beiden erklärten, mit einem Bekannten etwas klären zu müssen, weshalb sie an dessen Tür getrommelt hätten. Da sich die Männer uneinsichtig bzgl. der Ruhestörung am Feiertag zeigten und ein aggressives Verhalten an den Tag legten, erteilten ihnen die Beamten einen Platzverweis.

Der 23-Jährige kam dem nicht nach, weshalb ihm der Gewahrsam angekündigt wurde. Er setzte sich vehement zur Wehr, woraufhin zwei Beamten gemeinsam mit dem Beschuldigten zu Boden stürzten. Am Boden liegend schlug und trat er weiterhin um sich und konnte erst mit Unterstützung weiterer Streifenbesatzungen fixiert und gefesselt werden.

Durch die Widerstandshandlungen verletzten sich zwei Beamte (33,34) und zwei Beamtinnen (29, 21) leicht in Form von Kratzern, Schürfwunden und Prellungen, sind jedoch weiterhin dienstfähig. Der Beschuldigte selbst verletzte sich ebenfalls leicht.

Die Beamten brachten den 23-Jährigen schlussendlich in die Dienststelle wo ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchführte. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Beschuldigten zudem eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln.

Gegen den 23-Jährigen, der die folgenden Stunden in einer Gewahrsamszelle verbrachte, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

