Mittelfranken: Versammlungsgeschehen am kommenden Dienstag in Erlangen und Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Am Dienstag (29.08.2023) findet in der Zeit von 13:45 Uhr bis 18:45 Uhr eine in Erlangen beginnende und in Nürnberg endende Versammlung statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Die Fahrraddemonstration "Radinfrastruktur und Verkehrswende statt Autofanatismus und fossile Politik" mit ca. 50 Teilnehmern startet gegen 13:45 Uhr im Erlanger Stadtteil Bruck. Von dort verläuft die sich fortbewegende Demonstration durch die Fuchsfeldstraße und die Äußere Tennenloher Straße über die Ortschaften Tennenlohe, Großgründlach, Boxdorf und Braunsbach in Richtung der Nürnberger Innenstadt. Um 15:00 Uhr ist die Ankunft mit Zwischenkundgebung am Hauptmarkt geplant.

Gegen 16:00 Uhr wird der Aufzug in Nürnberg fortgesetzt und führt über den Rathenauplatz auf den Maxtorgraben. Danach folgt die Versammlung dem Altstadtring bis zum Bahnhofsvorplatz, auf dem eine kurze Zwischenkundgebung stattfinden soll. Anschließend führt die Strecke durch den Marientunnel auf die Regensburger Straße in südliche Richtung zur Hans-Kalb-Straße. Die Fahrraddemonstration umrundet von dort dreimal die Norisring-Rennstecke, bevor die Abschlusskundgebung in der Beuthener Straße vor der Steintribüne abgehalten wird. Das voraussichtliche Versammlungsende ist gegen 18:45 Uhr.

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es im genannten Zeitraum im Bereich der o.g. Strecken zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke / die Veranstaltungsbereiche weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Bernd Groß

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell