Lichtenau: Mann nach Lkw-Brand schwer verletzt - Nachtragsmeldung

Wie mit Meldung 814 berichtet, geriet am Dienstagabend (11.07.2023) ein Sattelzug auf der BAB A6 bei Lichtenau (Lkrs. Ansbach) in Brand. Der Fahrer zog sich schwere Brandverletzungen zu. Durch den Brand wurde die Fahrbahndecke zweier Fahrspuren in Fahrtrichtung Heilbronn so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass diese im weiteren Fortgang erneuert werden muss. Hierfür bleiben zwei Fahrspuren in Richtung Westen bis auf Weiteres gesperrt, der Verkehr wird auf der verbleibenden Spur vorbeigeführt.

Über die Dauer der hierfür erforderlichen Arbeiten können noch keine Angaben gemacht werden.

