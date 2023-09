Leutershausen: Scheune in Brand geraten - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag (04.09.2023) geriet eine Scheune in Leutershausen (Lkrs. Ansbach) in Brand. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:30 Uhr meldete eine Passantin ein Feuer in der Straße Am Markt in Leutershausen. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Ansbach sowie der Feuerwehr stellten kurz darauf fest, dass ein Baum in Brand geraten war. Das Flammen griffen offenbar auf die Fassade eines direkt danebenstehenden landwirtschaftlichen Gebäudes über. Den Wehren Ansbach Land, Leutershausen, Jochsberg, Mittelramstadt, Höchstetten und Neukirchen gelang es rasch, den Brand abzulöschen.

Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Streifenbesatzungen stellten in unmittelbarer Nähe zum Brandort mehrere abgebrannte Feuerwerkskörper fest.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, inwiefern die pyrotechnischen Gegenstände mit der Entstehung des Brandes in Verbindung stehen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

