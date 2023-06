Ein großer und ein kleiner Vierbeiner haben die Polizei in Lauf an der Pegnitz in den vergangenen Tagen auf Trab gehalten.

Eine aufmerksame Passantin brachte am frühen Sonntagabend (18. Juni 2023) ein kleiner Hund zu der Polizei in Lauf. Der kleine Hund, den die Beamten liebevoll Hans tauften, irrte alleine auf der Straße umher. Wie sich herausstellte, war Hans taub und blind. Der Polizei gelang es aber, seine Besitzer ausfindig zu machen und ihn sicher nach Hause zu bringen.

Tierischer Einsatz: Umherirrende Hunde von Polizei gerettet

Nur wenig später wurde der Polizei allerdings ein weiterer Vierbeiner gemeldet. Das große Tier irrte in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni auf der Staatsstraße zwischen Röthenbach an der Pegnitz und Lauf an der Pegnitz umher. Eine Verkehrsteilnehmerin bemerkte den Hund, sodass dieser gerettet werden konnte. Nach einer Nacht bei der Polizei brachten ihn die Beamten in ein Tierheim. Der vorhandene Chip muss noch vom Tierheim oder einem Tierarzt ausgelesen werden.