Lauf a. d. Pegnitz: Mann filmte sich bei Selbstbefriedigung - Festnahme

Ein 51-jähriger Mann fiel am Samstagabend (19.08.2023) am Birkensee bei Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) dadurch auf, dass er sich vor anderen Personen bei der Selbstbefriedigung filmt. Die Polizei nahm den Mann fest.

Zwei jungen Frauen war der 51-Jährige um kurz nach 19:30 Uhr am Ufer des Birkensees aufgefallen. Der Mann hatte sich im FKK-Bereich aufgehalten und sexuelle Handlungen an sich selbst durchgeführt. Gleichzeitig hatte er das Geschehen mit seinem Mobiltelefon gefilmt und hierbei immer wieder auch die beiden Frauen gefilmt. Diese verständigten daraufhin die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Lauf konnte den 51-jährigen Tatverdächtigen daraufhin noch im Bereich des Sees antreffen. Die Beamten überprüften das Mobiltelefon des Mannes und konnten dabei eindeutige Aufnahmen feststellen, weshalb sie das Gerät sicherstellten. Der Tatverdächtige musste die Beamten anschließend zur Feststellung seiner Identität zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wurden im Anschluss strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

