Zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Pfingstmontag (29. Mai 2023) gegen 14.20 Uhr auf der Staatsstraße 2241 gekommen.

Der 37-jährige Fahrer des Traktors fuhr mit einem Anhänger von Simmelsdorf nach Schnaittach und wollte etwa auf halber Strecke nach links in einen Feldweg abbiegen. Hinter ihm fuhren ein Auto und ein Motorrad. Gerade als der Traktorfahrer abbiegen wollte, setzten der 60-jährige Autofahrer und der 55-jährige Motorradfahrer hinter ihm zum Überholen an, berichtet die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz.

Auto und Motorrad kollidieren mit Traktor - Unfallfahrzeuge fangen Feuer

Der Autofahrer bemerkte den eingeleiteten Abbiegevorgang des Traktors zu spät - und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer hinter dem Auto bremste daraufhin stark ab und stürzte. Sein Zweirad schlitterte anschließend über den Asphalt und prallte ebenfalls gegen den Traktor.

Der Autofahrer und der Motorradfahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die beteiligten Fahrzeuge fingen Feuer "und brannten teilweise aus", berichtet die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Der Traktor, das Auto und das Motorrad wurden anschließend allesamt abgeschleppt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Simmelsdorf und Schnaittach übernahmen die Absicherung der Unfallstelle.

