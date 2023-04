Zwei minderjährige Mädchen (11 und 12 Jahre) wurden laut Polizeiinspektion Hersbruck am Freitag (31. März 2023) in einer Drogerie in der Hersbrucker Innenstadt beim Diebstahl erfasst. Sie waren dabei Kosmetikartikel im Wert von insgesamt circa 100 Euro stehlen.

Beim Verlassen des Ladens löste allerdings die Diebstahlssicherung aus, sodass sie mehrere Artikel, die sie vorher in ihre Pullovertaschen gesteckt hatten, wieder den Mitarbeiterinnen übergeben mussten. Die Kinder gaben an, aufgrund eines aktuellen Trends auf der Social-Media-Plattform "TikTok" auf die Idee für ihren Diebstahl gekommen zu sein.

Mädchen kopieren TikTok-Trend und lösen dabei Alarm aus

Bei dem genannten Trend geht es um Videos, in welchen junge Menschen angeblich gestohlene Artikel mit dem Lied "Alles nur geklaut" der Band "Die Prinzen" präsentieren. Diese Art von Beiträgen, die nach wie vor auf TikTok im Umlauf sind und offenbar momentan viral gehen, sind Gesprächsthema im sozialen Umfeld der Mädchen.

Nicht thematisiert wird in den Videos, welche Folgen auf die Täter zukommen können. Ladendiebe erhalten in der Regel ein Hausverbot und müssen eine Vertragsstrafe an den geschädigten Laden zahlen. Außerdem wird die Staatsanwaltschaft, im Falle minderjähriger Täter auch das Jugendamt, informiert. Die beiden Mädchen zeigten sich reuevoll.

