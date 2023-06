Wegen zweier sexueller Übergriffe auf Minderjährige muss sich ein 28-Jähriger in Nürnberg verantworten. Dies teilt die Polizei am Montag mit.

Demnach war es zunächst am Samstagnachmittag (03.06.2023) in einem Bad im Stadtteil Galgenhof und dann auch am Abend im Stadtteil St. Leonhard zu sexuellen Belästigungen einer 13- und einer 16-Jährigen gekommen. Im Zusammenhang mit der zweiten Tat konnte dann ein 28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Zwei Mädchen in Nürnberg begrapscht

Zunächst hatte die Mutter der geschädigten 13-Jährigen gegen 15.45 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass ein vorerst unbekannter Täter das Mädchen in der Rutsche des Bades in der Allersberger Straße festgehalten und am Po begrapscht hätte.

Der Kriminaldauerdienst traf die ersten polizeilichen Maßnahmen, insbesondere sicherten und sichteten die eingesetzten Beamten die Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage.

Gegen 20.30 Uhr kam es dann zu einem erneuten sexuellen Übergriff durch einen Griff an den Po einer 16-Jährigen in der Schweinauer Straße. Beamte nahmen den erheblich alkoholisierte 28-jährigen Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle fest. Durch einen Abgleich mit den im Schwimmbad gesicherten Videoaufnahmen konnte er auch hier als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Im Rahmen der Sachbearbeitung stellten die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West zudem fest, dass gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl bestand, woraufhin er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Vorschaubild: © Annette Riedl/dpa/Symbolbild