Update 23.03.2023, 8.45 Uhr: Strecke wieder frei - Verzögerungen weiter möglich

Die wegen der Reparatur eines defekten Regio-Zuges gesperrte Strecke zwischen Feucht und Altdorf ist wieder frei. Dies bestätigte die Deutsche Bahn in einer Mitteilung noch am Donnerstagmorgen.

Dennoch macht die DB darauf aufmerksam, dass es auf der Strecke weiterhin zu Verzögerungen kommt. Der Betrieb normalisiere sich aber wieder, heißt es

Ursprungsmeldung: Defekter Regio-Zug - Verspätungen in Richtung Altdorf

Pendler zwischen Nürnberg und Altdorf müssen sich am Donnerstagmorgen auf Verspätungen einstellen. Grund dafür ist ein defekter Zug.

Aufgrund einer Reparatur an einem Regionalzug kommt es auf der Strecke der S-Bahn Linie 2 Nürnberg Hbf - Altdorf(b Nürnberg) zu Beeinträchtigungen. Dies teilte die Deutsche Bahn in einer Mitteilung am Morgen mit.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Feucht und Altdorf ist deshalb mit Verspätungen zu rechnen. Auch kann es laut der DB kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Weitere Informationen bietet die Bahn auf ihrem Portal.

Vorschaubild: © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild