Büchenbach: Exhibitionist bei Roth aufgetreten - Tatverdächtiger festgenommen

Am Freitagnachmittag (14.07.2023) zeigte sich ein 62-jähriger Mann einer 37-jährigen Frau in einem Waldstück südlich von Büchenbach im Landkreis Roth in exhibitionistischer Art und Weise. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 16:30 Uhr joggte die Geschädigte auf einem Waldweg in Richtung Büchenbach. Hierbei passierte sie den 62-Jährigen, der auf einer Bank saß, Blickkontakt aufnahm und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die hinzugerufenen Polizeistreifen konnten den Tatverdächtigen im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung antreffen und vorläufig festnehmen. Der Mann wurde für die weitere Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der 62-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Bernd Groß

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell