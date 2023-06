Die Polizeiinspektion Altdorf berichtet von einem folgenschweren Verkehrsunfall, im Zuge dessen nach Zeugen gesucht wird.

Am Dienstag (30. Mai 2023) war eine Fahrradfahrerin auf im Bereich des unteren Tors gegen 19.00 Uhr in Richtung "Neumarkter Straße" unterwegs. Hinter dem Tor überquerte eine 80-Jährige in einem Elektromobil gerade die Straße, als die Radfahrerin an dieser Stelle vorbeikam. Dabei musste Letztere der Seniorin ausweichen.

Radfahrerin reagiert bei Ausweichmanöver schnell

Zwar konnte ein Zusammenstoß vermieden werden, allerdings stürzte die Fahrradfahrerin bei der starken Bremsung und zog sich dabei laut Polizeiangaben "nicht unerhebliche Verletzungen" zu.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altdorf unter der Telefonnummer 09187 9500-0 in Verbindung zu setzen.

