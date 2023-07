Eine Autofahrerin ist am Freitag (7. Juli 2023) bei einem Unfall in Altdorf bei Nürnberg schwer verletzt worden. Laut Bericht der Polizei fuhr die Frau die Röderstraße in Richtung Stadtmitte entlang. Aus ungeklärter Ursache nahm sie plötzlich Geschwindigkeit auf und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Dort prallte der Wagen gegen eine Hauswand. Die Fahrerin erlitt durch den Aufprall mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Autofahrerin kracht gegen Hauswand in Altdorf: Gebäude evakuiert

Die Schäden an der Hauswand waren so groß, dass die Bewohner das Gebäude verlassen mussten. Das Haus war einsturzgefährdet und musste statisch geprüft werden.

