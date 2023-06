In der Nacht von Donnerstag (01. Juni 2023) auf Freitag (02. Juni 2023) waren drei Kraftfahrer mit ihren Sattelzügen auf der A9 bei Allersberg nahe Nürnberg in Richtung München unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle fiel ihnen ein weiterer Sattelzug auf, der in großen Schlangenlinien über alle Fahrspuren fuhr und kein Licht eingeschaltet hatte.

Einer der drei Lkw-Fahrer wählte umgehend den Notruf. Unterdessen kollidierte der schlangenlinienfahrende Lkw mit der Mittelschutzplanke und blieb danach auf der Mittelspur stehen.

Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs: Lkw-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs

Die drei unbeteiligten Lkw-Fahrer handelten geistesgegenwärtig und sicherten den unbeleuchteten Sattelzug auf der Mittelspur ab. Der 47-jährige Fahrer dessen blieb augenscheinlich unverletzt in seinem Sattelzug und kam erst nach Aufforderung der eingetroffenen Polizeibeamten aus seinem Lkw.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der 47-Jährige in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand befand, wurde er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Roth gebracht. Dort wurde ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt, da der Verdacht bestand, dass der 47-Jährige Alkohol zu sich genommen hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auf den 47-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu, wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht berichtet.

Vorschaubild: © StockSnap /pixabay.com