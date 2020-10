"Bergbühne Open Air" in Nürnberg startet am Samstag (3. Oktober 2020)

Am Airport Nürnberg erwartet die Besucher ein Biergarten mit Live-Shows, Konzerten und sonstigen Events

Termin: Vom 3. bis 31. Oktober 2020

Tickets gibt es online zu kaufen

Wegen Corona ist eine Tischreservierung vorgeschrieben

Am Samstag (3. Oktober 2020) startet am Airport Nürnberg das "Bergbühne Open Air". Vier Wochen lang werden auf dem Gelände der Winterhütten am Airport viele Events unter verschiedenen Mottos stattfinden. Organisiert wird das Projekt von der Eventagentur werk :b events. Die Veranstaltungen finden größtenteils abends statt.

"Bergbühne" am Flughafen Nürnberg: Wo gibt es Tickets?

Durch die Corona-Krise waren Veranstaltungen dieser Art im Sommer fast nicht möglich. "Nach den vergangenen Monaten dachten wir uns: Einfach mal verrückt sein", so Tim Gruber von werk :b events. So sei das "Bergbühne Open Air" entstanden. Man wolle zeigen, dass solche Festivitäten auch während Corona-Zeiten möglich sein können. "Wir wollen die Möglichkeit bieten, auf sichere Weise Veranstaltungen zu besuchen."

Der Ticketverkauf findet ausschließlich im Voraus über den Bergbühne-Ticketshop statt. Für jede Veranstaltung können an den jeweiligen Tagen Tickets reserviert werden. Reservierungen sind für halbe (vier Personen) oder ganze Tische (acht bis zehn Personen) möglich. Ohne Tischreservierung ist kein Einlass möglich. Bei den Reservierungen sind teilweise Verzehrgutscheine mit eingerechnet. Die Höhe des Gutscheins variiert zwischen den Tischen. Hier geht es zum Online-Shop.

Besucher können sich auf viele verschiedene Events freuen. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Bei schlechtem Wetter gibt es die Möglichkeit, nach innen in die Hütten auszuweichen. Folgende Events sind unter anderem geplant:

Super Herbst Gefühle - Nürnberg meets Mallorca (4. Oktober)

- Nürnberg meets Mallorca (4. Oktober) Jeden Donnerstag: Elektronischer After Work mit Alm Beats

Elektronischer After Work mit Alm Beats Kärwartag - Kultur. Bier. Bräuche (9. Oktober)

- Kultur. Bier. Bräuche (9. Oktober) Latin Airport Mountain Fiesta (11. Oktober)

(11. Oktober) Auch der Nürnberger Club "Mach1" bietet an den Wochenenden mehrere Veranstaltungen - es wird eine Halloween-Party geben

Alle Events werden musikalisch begleitet. Auch Food und Drinks werden am Tisch serviert.