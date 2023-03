Auf Zebrastreifen erfasst: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin in Neunkirchen

In Neunkirchen a.Sand ereignete sich am Montag, den 20.03.2023, gegen 09:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Renault und einer Fußgängerin. Die 71-jährige Fahrerin des Pkw war auf der Hauptstraße in Richtung B14 unterwegs, als sie an einem Fußgängerüberweg kurz hinter der Kreuzung zur Bahnhofstraße eine 64-jährige Fußgängerin übersah, die gerade den Zebrastreifen überquerte. Der Renault erfasste die Fußgängerin frontal, die daraufhin auf der Windschutzscheibe aufschlug.

Die 64-jährige Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste umgehend ins Klinikum Nürnberg-Süd gebracht werden. Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf rund 1500 Euro. Weitere Informationen zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt.

Vorschaubild: © GDM photo and video/Adobe Stock