Lichtschalter ein oder aus? Klimaschutz ja oder nein? Weltweit stimmen Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour 2021 für mehr Klimaschutz. Auch die Stadt Nürnberg ist in diesem Jahr wieder dabei, teilt die Stadt mit. Der für die Straßenbeleuchtung und die Illumination historischer Gebäude zuständige Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) schaltet am Samstag, 27. März 2021, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus.

Bekannte Bauwerke wie St. Sebald, Lorenzkirche, Opernhaus, Kaiserburg und Kettensteg sowie rund 50 weitere historisch bedeutsame Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit. Bürgermeister und erster Sör-Werkleiter Christian Vogel ruft die Nürnbergerinnen und Nürnberg auf, sich ebenfalls zu beteiligen. „Die Earth Hour ist ein kompromissloser ‚Licht-Lockdown‘, bei dem Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt auf die Bedeutung des Kampfes gegen den Klimawandel aufmerksam machen.

Das Umweltthema wird momentan von der Corona-Pandemie überdeckt und ist in den Hintergrund getreten. Aber auch der Klimawandel macht keine Pause und fordert uns täglich zum Handeln auf. Im Großen wie im Kleinen: Machen Sie mit! Jede und Jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen. Machen Sie Ihr eigenes kleines Event daraus: Ein Dinner im Dunkeln, Verstecken spielen mit den Kindern oder malen mit Leuchtfarben. Sie werden sehen, dass auch ein ernstes Thema Freude bereiten kann. Klimaschutz braucht unsere Kreativität und kann auch Spaß machen. Wer das erkannt hat, der tut sich in Zukunft vielleicht leichter, wenn es darum geht, mit der Welt, in der wir leben, achtsamer umzugehen. Und zum Energie-Sparen regt es ja vielleicht auch an.“

Die Earth Hour des World Wide Fund For Nature (WWF) findet dieses Jahr bereits zum fünfzehnten Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7 000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 367 im vergangenen Jahr.