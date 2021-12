Das Impfzentrum des Landkreises Nürnberger Land erhöht stetig die Kapazitäten. Am 6. Dezember öffnet in diesem Zuge die Außenstelle in Altdorf wieder. An 5 Tagen in der Woche wird dann in der Turnhalle der Mittelschule, Am Fallhaus 6, geimpft. Alle Impfwilligen müssen vorab einen Termin über https://impfzentren.bayern/ buchen und selbständig auf den richtigen Abstand zwischen den Impfungen achten, wie das Landratsamt Nürnberger Land in einer Pressemeldung berichtet.

Die Impfaußenstelle in Altdorf wird vom Bayerischen Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und den Maltesern des Impfzentrums in Röthenbach betrieben. Unterstützt wird das Projekt zudem von der Stadt Altdorf. Gemeinsam arbeitet man stetig an der Ausweitung der Impfmöglichkeiten.

Landrat Armin Kroder freut sich über das steigende Impfangebot für die Landkreisbevölkerung und bedankt sich explizit bei allen Mitwirkenden: „Ich bin sehr dankbar, dass wir so viele engagierte Personen haben, die mit voller Tatkraft an der Impfaußenstelle aber auch in vielen anderen Bereichen der Pandemiebekämpfung arbeiten.“.

Bürgermeister Martin Tabor schließt sich dem an: „Wir freuen uns sehr, dass wir als Stadt Altdorf unseren Beitrag zur Errichtung des Impfzentrums leisten konnten. Ich danke dabei insbesondere den Kollegen des Städtischen Bauhofes für ihren Einsatz.“

In Altdorf (Adresse: Am Fallhaus 6, Altdorf) wird nun ab Montag, 6. Dezember geimpft. Vorerst ist das Impfzentrum am Montag, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet sowie am Mittwoch von 12.00 Uhr bis 19.30 Uhr. Die ersten Tage wird auf zwei Impfstraßen geimpft. Bereits ab Freitag werden auf drei Impfstraßen pro Tag rund 240 Impfdosen von Biontech und Moderna verimpft. Nach dem Motto „Pragmatismus vor Formalismus“, so Markus Deyhle, Geschäftsführer des BRK-Kreisverband Nürnberger Land, ist die zeitnah Ausweitung auf fünf Impfstraßen geplant, wodurch pro Tag ca. 400 Dosen verimpft werden können.

Auch über längere Öffnungszeiten wird bereits diskutiert. Für die Ausweitung der Kapazität ist allerdings nicht nur mehr Impfstoff erforderlich, vor allem wird weiteres Personal für die Impfzentren im Landkreis benötigt. Sowohl in Altdorf als auch in Röthenbach wird Verwaltungs- und medizinisches Personal zur Impfstoffvorbereitung in Voll- und Teilzeit gesucht. Interessierte können ihre Bewerbungen an folgende E-Mail-Adressen richten:

BRK, für die Außenstelle des Impfzentrums in Altdorf:

impfteam@kvnl.brk.de

Malteser, für das Impfzentrum in Röthenbach:

marietherese.haberstumpf@malteser.org

Wichtig ist, dass über diese E-Mail-Adressen keine Termine gebucht werden können und auch die Erteilung von generellen Auskünften zum Thema Impfen ist dort nicht möglich.

Die Außenstelle des Impfzentrums in Altdorf ist barrierefrei. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz der Mittelschule Altdorf und des Schulschwimmbades (beide befinden sich in direkter Umgebung des Impfzentrums). Die S-Bahn Haltestelle Altdorf West ist fußläufig in kurzer Zeit erreichbar. Der Linienbusverkehr (ÖPNV) fährt dieses Gebiet auch regelmäßig an.

Geimpft wird in Altdorf, wie auch in Röthenbach, nur nach vorheriger Terminbuchung. Personen ohne Termin müssen abgewiesen werden. Es wird darum gebeten, zum Termin alle Unterlagen zu vorangegangene Corona-Impfungen mitzubringen. Eine Anmeldung unter https://impfzentren.bayern/ ist notwendig. Dies läuft folgendermaßen

ab:

Man braucht eine funktionierende Mailadresse und eine funktionierende Handynummer, um Mails bzw. SMS zu empfangen.

Man muss sich neu registrieren – da viele Accounts gelöscht wurden, ist dies nötig -, indem man die Mailadresse einträgt und sich ein Passwort ausdenkt.

Dann erhält man auf die angegebene Mailadresse eine Mail mit einem Verifizierungslink, den man anklicken muss. Dieser Link verfällt binnen 24 Stunden!

Nun öffnet sich automatisch eine Seite, in die man in mehreren Schritten Informationen eintragen muss (Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten, etc.) und dann erst den Regierungsbezirk, für das Nürnberger Land also Mittelfranken, und das Impfzentrum auswählen kann, in dem man geimpft werden möchte.

Auf der Seite, auf der alle eingegebenen Informationen zusammengefasst sind, steht oben rechts das Feld „Termin auswählen“. Klickt man darauf, schickt das System eine SMS an die eingegebene Handynummer. Den darin enthaltenen Code muss man in das dafür vorgesehene Feld, das sich automatisch öffnet, eintippen.

Es öffnet sich ein Feld, in dem man mögliche Termine wählen kann. Hier gibt es auch die Möglichkeit, über das Feld „Standort“ die Außenstelle Altdorf auszuwählen. Bei der Terminwahl kann man den „nächstmöglichen Termin“, oder, soweit verfügbar, ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit angeben. Möglicherweise meldet das System, dass keine Termine verfügbar sind. Das bedeutet, dass bereits alle Termine, die das Impfzentrum anbieten konnten, ausgebucht sind. Dann empfiehlt es sich, sich einige Tage später erneut einzuloggen und nach Terminen zu sehen. Es werden immer wieder Termine freigeschaltet.

Wer die Online-Anmeldung nicht vornehmen kann, kann sich an die Hotline der Malteser unter der Nummer 0221 98229703 (Kosten je nach Netzanbieter) wenden. Es ist möglich, über einen Account mehrere Personen zu Terminen anzumelden, also können auch Verwandte und Bekannte bei der Terminbuchung unterstützen.

Im Impfzentrum Altdorf werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Dritt- bzw. Booster-Impfungen bei Personen ab 12 Jahren vorgenommen.

Personen unter 30 Jahren werden mit Biontech geimpft. Eine Dritt- oder Booster-Impfung ist nur möglich, wenn die vorangegangene Impfung eine bestimmte Zeit lang her ist. Wer mit den Vakzinen von Biontech, AstraZeneca oder Moderna geimpft wurde, braucht einen Abstand von mindestens fünf Monaten zwischen der zweiten und dritten Impfung; wer mit Johnson&Johnson geimpft wurde, vier Wochen zwischen dieser und der Auffrischimpfung. Jede*r muss bei der Terminbuchung selbst auf die korrekte Einhaltung dieses zeitlichen Abstandes achten und ihn durch Vorlage der Impfnachweise der letzten Impfung belegen! Personen, die vor Ablauf dieser Zeiten zur Drittimpfung erscheinen, werden vor Ort keine Impfung erhalten.

Umfangreiche Informationen zu Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, zur Terminvereinbarung und notwendigen Unterlagen finden sich hier:

https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=6526