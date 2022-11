Wie die Polizei aus Altdorf bei Nürnberg am Sonntag berichtet, befand sich am Freitagabend gegen 19.30 Uhr eine achtköpfige Gruppe von Zehnjährigen in Begleitung von Erwachsenen zu Fuß auf dem Nachhauseweg von einer Geburtstagsfeier.

Im Bereich der Rascher Straße in Altdorf querte bereits ein Teil dieser Gruppe an einer Überquerungshilfe die Straße, während der restliche Teil von einer aufsichtspflichtigen Person deutlichst aufgefordert wurde, stehenzubleiben und zu warten, um ein sich näherndes Fahrzeug passieren zu lassen.

Junge läuft auf Straße, ohne auf Verkehr zu achten, und wird von Auto erfasst

Nach derzeitigen Ermittlungsstand ignorierte einer der Jungen die Aufforderung und lief hinter dem Rücken der warnenden Person auf die Straße ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Hierbei wurde er von dem sich nähernden Fahrzeug frontal erfasst, schlug mit dem Kopf auf der Motorhaube auf und wurde nach Angaben von umstehenden Zeugen zwei bis drei Meter weit nach vorne geschleudert.

Nach der Erstversorgung durch den hinzugezogenen Notarzt wurde der Junge mit Kopf- und Knieverletzungen in das Krankenhaus Nürnberg Süd gebracht. Wie sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellte, erlitt der Junge glücklicherweise keine schwerwiegenderen Frakturen.

Der 28-jährige Fahrer des Unfallautos und seine 29-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.





Vorschaubild: © vbaleha/Adobe Stock (Symbolfoto)