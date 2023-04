Auf einem Beschleunigungsstreifen der A6 ist es am Montagnachmittag (3. April) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei der sich eine Person leicht verletzte.

Der Kraftfahrer eines Sattelzugs wollte an der Anschlussstelle Nürnberg-Langwasser auf die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn auffahren. Ein vor ihm fahrender Lastwagen bog "unvermittelt" nach links auf die äußerste Fahrbahn ab. Der Fahrer des Sattelzugs schaute zunächst in den Seitenspiegel, und wollte ebenfalls die Fahrbahn zu wechseln. Als er wieder nach vorne blickte, bemerkte er vor sich ein Pannenfahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen, wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht berichtet.

Fahrer leitet Vollbremsung ein - und kann Unfall dennoch nicht verhindern

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Fahrer des Sattelzugs leitete eine Vollbremsung ein. Diese blieb allerdings ohne Erfolg, die beiden Fahrzeuge prallten zusammen.

Die Fahrerin des Pannenfahrzeugs befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls in ihrem Auto und zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrtauglich. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

