Am Freitagnachmittag (17. März 2023) hat sich auf der A6 bei Nürnberg in Richtung Amberg kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd ein Unfall mit mehreren Verletzten ereignet. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Feucht am Sonntag (19. März 2023).

Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer fuhr hinter einem Fahrzeuggespann auf der rechten Fahrspur. Das Gespann bestand aus einem Kleintransporter und einem Anhänger, auf dem ein Auto geladen war. Der Fahrer des Sattelzugs übersah, dass das Gespann vor ihm verkehrsbedingt abbremste und prallte gegen dessen Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Gespann

ins Schleudern, kippte zur Seite und verlor das auf dem Anhänger geladenen Auto.

Verkehrsteilnehmerin kann nicht mehr ausweichen

Eine dahinter fahrende Frau, welche sich auf der mittleren Fahrspur befand, wurde von dem schleudernden Gespann überrascht, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dem Anhänger auf. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und anschließend von einem Arzt behandelt.

Die Insassen des Fahrzeuggespanns wurden teils mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer, der den Unfall verursacht hatte, kam mit einem Schrecken davon, so die Polizei. Es bildete sich auf der A6 ein kilometerlanger Rückstau - die Autobahn musste für eine Stunde voll gesperrt werden.

Ein weiterer Autofahrer aus der Schweiz, hatte mutmaßlich keine Lust im Stau zu warten, wendete auf der Autobahn und versuchte in der Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung zurückzufahren. Hierbei wurde er allerdings von Polizeibeamten aufgehalten. Er erhielt eine Anzeige und musste sich wieder im Stau einreihen.