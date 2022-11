Voll beladen mit Weihnachtsbäumen ist am Dienstagvormittag (22. November 2022) ein Lastwagen auf der A3 umgekippt. Der Fahrer war in Richtung Passau unterwegs, am Kreuz Nürnberg an der Überleitung zur A9 geriet er aus ungeklärter Ursache ins Schlingern. Daraufhin kippte das Fahrzeug um, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte.

Die Autobahn im Bereich der Überleitung auf die A9 Richtung Nürnberg gesperrt werden. In der Gegenrichtung wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Laut Polizei könne die Sperre aufgrund der Bergungsarbeiten noch geraume Zeit andauern. Die Tannenbäume müssen zunächst ausgeladen werden, bevor der Laster wieder aufgerichtet werden kann. Der Fahrer erlitt keine Verletzungen bei dem Unfall.

Laster kippt auf A3 um: Gaffer filmen Unfall

Der umgekippte Laster hat offenbar viele Blicke auf sich gezogen, denn die Polizei hat vor Ort mehrere Gaffer aus dem Verkehr gezogen. Wie Videos von News5 zeigen, haben die Beamten Personalien aufgenommen und auch gleich Bußgelder kassiert. Die Fahrer hatten mit ihren Handys den Unfallort gefilmt oder fotografiert, wie einer von ihnen sogar vor der Kamera zugab.