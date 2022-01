Am Sonntag (2. Januar 2022) sollte ein 32 Jahre alter Autofahrer in Emskirchen von der Polizei kontrolliert werden. Doch bevor es dazu kam, ergriff der Mann die Flucht. Das berichtet die Polizei Neustadt an der Aisch.

Über eine Strecke von rund 20 Kilometern konnte der 32-Jährige die Streife nicht abschütteln. Zum Teil gefährdete er dabei den Straßenverkehr. Schließlich fuhr er auf einen morastigen Waldweg, wo das Streifenfahrzeug stecken blieb.

Polizeiauto bleibt bei Verfolgungsjagd im Wald stecken - Autofahrer trotzdem erwischt

Der Autofahrer kam jedoch nur kurz davon: Da er den Beamten persönlich bekannt war, konnten ihn diese sicher identifizieren. Und auch der Grund für seine Flucht ist der Polizei bekannt: Der 32-Jährige besitzt bereits seit längerem keine gültige Fahrerlaubnis. Neben dem Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt nun der Tatbestand des verbotenen Autorennens.

