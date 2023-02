Feuerwehreinsatz in Neuhof an der Zenn: Die Einsatzkräfte wurden am Sonntagmittag (26. Februar 2023) alarmiert. Das erste Stichwort lautete "Brand eines Industriegebäudes", berichtet Rainer Weiskirchen, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, News5.

Schon auf der Anfahrt sahen die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung, erläutert Weiskirchen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Garage Feuer gefangen hatte. Danach wurde direkt ein "massiver Löschangriff" unternommen.

Fluchtweg versperrt: Acht Menschen müssen von Balkon gerettet werden

Acht Menschen saßen auf einem Balkon fest. Durch die starke Rauchentwicklung war ihr normaler Fluchtweg durch das Haus versperrt.

Schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr waren Anwohner den Eingeschlossenen mit Leitern zu Hilfe gekommen, erklärt der Sprecher. Die Feuerwehr half bei der Rettungsaktion und schließlich konnten die fünf Erwachsenen sowie drei Kinder alle unverletzt gerettet werden.

Unter Atemschutz löschte die Feuerwehr den Brand. An der Einsatzstelle befanden sich rund 100 Einsatzkräfte. Die Garage sowie zwei angrenzende Garagen wurden bei dem Feuer in Neuhof beschädigt.