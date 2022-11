Am Samstagvormittag (5. November 2022) ereignete sich um 10.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Hirschneuses (Neuhof an der Zenn, Kreis Neudtadt an der Aisch-Bad Windsheim). Ein 16-jähriger Motorradfahrer fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Ortschaft hinein.

Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch berichtet, dass der 16-Jährige dabei die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Zuge dessen kollidierte er mit einem steinernen Brunnen.

Nach Kollision mit Steinbrunnen: Schwerverletzte mit Hubschrauber abtransportiert

Der Zusammenstoß schleuderte ihn und seine 19-jährige Mitfahrerin nach vorne. Beide erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Für ihren Abtransport war der Einsatz eines Rettungshubschraubers vonnöten.

Vorschaubild: © Stefan Sauer/dpa