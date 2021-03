Die Polizei Neustadt an der Aisch wurde am Wochenende zehnmal wegen Ruhestörungen nach Emskirchen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gerufen.

Rund drei Dutzend Personen hatten am Samstag (20.03.21) die Idee nach Altschauerberg zu kommen, um dort den sogenannten Drachenlord zu besuchen, wie die Polizei Neustadt an der Aisch mitteilt. In der Vergangenheit kam es schon zu ähnlichen Vorfällen. Im Jahr 2018 hatten gar 800 Personen gegen den YouTuber demonstriert.

Drei Dutzend Besucher beim "Drachenlord" - 25 Personen erhalten Anzeigen oder Platzverweise

Der Hintergrund: In dem Dorf lebt der streitbare YouTuber „Drachenlord“, der bewusst mit provozierenden Aussagen das Netz spaltet. Seit Jahren zieht er den Hass der Internetgemeinde auf sich

Zwischen Samstag 14 Uhr und Sonntag 2 Uhr wurde die Polizei mehr als 10 Mal gerufen, um in dem kleinen Dorf für Ruhe zu sorgen. Von den 25 angetroffenen Personen erhielten 10 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz, weil Verstöße gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht festgestellt wurden. Die übrigen Personen kamen mit einem Platzverweis davon.

Ein 17-Jähriger flüchtete vor der Polizei in einen angrenzenden Garten, wurde dort aber vom Grundstücksinhaber aufgegriffen und der Polizei übergeben. Er muss sich auch noch wegen Hausfriedensbruchs strafrechtlich verantworten. Die weiteren von der Polizei angetroffenen Personen waren zwischen 20 und 29 Jahre alt, mit Ausnahme einer Frau, die bereits 48 Jahre alt war. Rund ein weiteres Dutzend Personen dürfte sich vor dem Eintreffen der Polizei schon wieder entfernt haben.

Mehrere noch unbekannte Personen sollen gegen 01.45 Uhr nach Überklettern eines Zaunes auf das Grundstück des Besuchten vorgedrungen sein und dort Sachschaden verursacht haben. Hier ermittelt die Polizei wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung und sucht noch Zeugen.

